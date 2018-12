Slechts 1 op 125 bestuurders blaast positief bij actie JHM

De politiezone Kouter hield afgelopen weekend op diverse plaatsen in Torhout een alcoholcontrole. Daarbij werden in totaal 125 bestuurders aan een ademtest onderworpen. De eerste controles vonden zaterdag in de voormiddag plaats in de Sint-Jozefstraat. Daar werden vijf auto’s gecontroleerd en moesten zes mensen een ademtest afleggen. In een auto ging het om een leerling-bestuurder en zijn chauffeur, die beiden moesten blazen. Alle testen waren negatief. De politie schreef wel een PV van waarschuwing uit voor een defect licht. Op de Roeselaarseweg werd zaterdagavond de grootste actie gehouden. Daar moesten in totaal 115 bestuurders een ademtest afleggen. Een bestuurder, de 41-jarige D.G. uit Ichtegem blies positief en moest zijn rijbewijs 6 uren afleveren. Tot slot werden ook nog vier bestuurders gecontroleerd, zaterdagnacht op de R34. Zij waren allen negatief.