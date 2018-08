Slachtoffer steekpartij niet meer kritiek DOCHTERTJE VAN MÉLISSA R. WORDT OPGEVANGEN BIJ BROER JELLE HOUWEN

11 augustus 2018

02u40 0 Torhout De dag na de steekpartij bij bakkerij Devriendt is de toestand van slachtoffer Mélissa R. stabiel, maar nog steeds zorgwekkend. De vrouw onderging enkele operaties en wordt in coma gehouden. "Wij vangen intussen haar dochtertje in alle rust op", zegt haar broer Bjorn.

Bij de steekpartij donderdagmiddag in de bakkerij langs de Oostendestraat kreeg Mélissa verschillende messteken. Minstens één daarvan was levensbedreigend. Mélissa was nog maar een vijftal weken aan de slag als gerante. Samen met haar 3-jarig dochtertje woonde ze in het huis achter de zaak. Ze had sinds een kleine maand een nieuwe vriend, een man van 37 jaar van Libische afkomst. Hij trok vrijwel meteen bij haar in. Maar de relatie boterde op zijn zachtst gezegd niet. "Eigenlijk wist ik niet eens dat ze opnieuw een relatie had", zegt haar broer Bjorn. "Ze heeft al tegenslag gekend bij vorige relaties, onder meer met de vader van haar dochtertje. Haar vriend nu was blijkbaar opnieuw iemand die niet goed voor haar was. Zelf ken ik hem niet."





Blauw oog

De bakkersvrouw stond vorige week nog in de zaak met een blauw oog. Het gevolg van de losse handjes van haar nieuwe vriend. Buren hoorden de man ook al meermaals tekeergaan tegen Mélissa en haar dochtertje. Woensdagnacht al escaleerde de situatie en bedreigde hij haar met een mes. Uiteindelijk stak hij nauwelijks enkele uren later de vrouw ook daadwerkelijk neer, voor de ogen van het kind. "Haar verwondingen zijn nog steeds ernstig maar haar situatie zou stabiel zijn", vervolgt Bjorn. "We mogen blij zijn dat ze het nog kan navertellen, het heeft echt niet veel gescheeld. Hopelijk komt ze er weer bovenop. In ieder geval vangen mijn vriendin en ik samen met mijn ouders nu samen haar dochtertje op. Zij heeft nu echt nood aan een rustige en veilige omgeving om alles te verwerken."





Opletten

Mélissa's bazin Marinka Meyers, zaakvoerster van bakkerij Devriendt, wist dat er problemen waren met de nieuwe vriend. "Zeker toen ze met een blauw oog in de bakkerij verscheen, heb ik er bij haar op aangedrongen om er iets aan te doen. 'Zo kan dat toch niet verder, je moet opletten', zei ik haar. Het waren wel privézaken, maar ook de buren vertelden mij dat het er hevig aan toe ging. Vlak voor de steekpartij was ik nog in de zaak, ik was nauwelijks 20 minuten weg toen de buren me via gsm vertelden wat er gebeurd was. De bakkerij blijft voorlopig op politiebevel dicht, enkel de broodautomaat blijft aangevuld. We weten natuurlijk niet of Mélissa nog zal kunnen terugkeren. Ze moet nu eerst goed herstellen. De zaak zal voorlopig opengehouden worden door jobstudenten."





De dader werd intussen verhoord door de politie. Hij is aangehouden door de onderzoeksrechter voor poging tot doodslag.