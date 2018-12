Slachterij Lammens opnieuw in vieze papieren: bedrijf al week dicht Bedrijf kwam voorbije maanden al meermaals negatief in het nieuws Mathias Mariën

28 december 2018

17u09 9 Torhout Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) trekken de erkenning in van Lammens nv, een pluimveeslachterij in Torhout. Er zou gevaar zijn voor salmonellabesmetting. Het bedrijf is al een week dicht.

“De sluiting kwam na enkele inspecties van onze controleurs”, klinkt het bij het FAVV. “Ze leverden onvoldoende inspanningen om een aantal vastgestelde problemen om te lossen.”Het bedrijf tekende beroep aan tegen de beslissing, maar de beroepscommissie volgde het FAVV. Daarop besloot minister Ducarme vorige week om de erkenning van de slachterij in te trekken. “We nemen deze beslissing niet voor ons plezier, maar het gaat nu eenmaal om een reëel risico voor de volksgezondheid”, aldus het FAVV. Een aantal producten werden teruggeroepen uit de winkels. De directie van Lammens is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. De symptomen van salmonellabesmetting zijn koorts, buikkrampen en diarree. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en personen met een verminderde weerstand lopen een groter risico op besmetting. In mei raakten nog meer dan honderd kinderen uit 37 scholen in Oost- en West-Vlaanderen besmet met salmonella na problemen met de schoolmaaltijden.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf negatief in het nieuws komt. Op 23 oktober moest het bedrijf al een lading kippenboomstammetjes terugroepen die verdeeld werden in 14 Vlaamse winkels van Carrefour Express. Een week later deed ze opnieuw een terugroepactie voor andere producten van kippenvlees. Het ging deze toen om zigeunerburgers en kippenballetjes waar eveneens sporen van salmonella in werden aangetroffen. “Lammens moet kunnen garanderen dat hun producten veilig zijn voor de consument, indien dit niet het geval is zal het FAVV sterke maatregelen nemen. Een incident kan gebeuren en opgelost worden. Een slechte manier van werken moet gesanctioneerd en rechtgezet worden”, klonk het toen bij het Federaal Voedselagentschap. Een waarschuwing die nu in realiteit is omgezet. De problemen bij Lammens houden ondertussen al enige tijd aan. De 85 jaar oude onderneming ondergaat een herstructurering nadat haar schuldenberg opgelopen is tot naar verluidt 15 miljoen euro. Er werd een crisismanager aangetrokken die het bedrijf moet reorganiseren. Deze zomer werden daardoor 80 tijdelijke werkkrachten ontslagen. Ook toen wou de directie van het bedrijf niet reageren op de feiten. Het was echter al een teken aan de wand dat het de verkeerde kant op ging met de pluimveeslachterij. Die vrees wordt nu werkelijkheid met het intrekken van de erkenning.