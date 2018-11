Sherlock Holmes vormt inspiratie voor nieuwe koffiebar 28 november 2018

02u21 0 Torhout De hoed van Sherlock Holmes staat sinds afgelopen weekend te blinken op de etalage van de nieuwe koffiebar op de Markt van Torhout.

De detective vormde de inspiratiebron voor de nieuwe zaak van Kimberly Verstraete (27) en Lander Moenaert (36). Voorheen deed ze een administratieve job, maar Kimberly wilde graag een eigen zaak starten en maakt die droom nu waar. "We maken er een gezellige zaak van met kwaliteitskoffie, thee en melkbereidingen. Vanaf zeven uur 's morgens kunnen klanten hier terecht voor een ontbijt en we serveren ook gebak, bagels en belegde toast."





De zaak is elke werkdag open van 7 tot 17 uur, op woensdag vanaf 6.30 uur. Op zaterdag is Sherlock open van 8 tot 17 uur en op zondag van 8 tot 13 uur. Maandag is de sluitingsdag.





(BHT)