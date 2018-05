Schouwbrand 03 mei 2018

02u40 0

In de Wijnendale-Stationsstraat in Wijnendale heeft dinsdag een brand gewoed in de schouw van een woning. De oorzaak was de oververhitting van de schoorsteen aan de binnenkant. De brandweer kwam ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Er is geen schade. (JHM)