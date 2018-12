Schouwbrand door vogelnest JHM

17 december 2018

De brandweer van Torhout moest maandag in de voormiddag uitrukken naar de Slingerstraat in Torhout. Daar hadden bewoners gezien dat er wel erg veel rook uit een schouw kwam. De brandweer controleerde de schouw en stelde vast dat er een vogelnest in zat. Dat had vuur gevat door de hitte-ontwikkeling maar dat leidde verder niet tot schade.