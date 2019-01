Schoorsteenbrand door roetophoping JHM

22 januari 2019

In de Beukenstraat in Torhout ontstond maandagavond rond 21 uur een brand aan de schoorsteen van een woning. Nadat de brandweer ter plaatse kwam bleek roetophoping in het rookkanaal de boosdoener en de oorzaak van de brand te zijn. Daardoor ontstond een flinke rookontwikkeling maar uiteindelijk geen vuur. De situatie was snel onder controle.