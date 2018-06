Scholengroep Sint-Rembert breidt uit 06 juni 2018

02u40 0

Basisschool De Negensprong in Koekelare treedt op 1 september toe tot de Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert. De Negensprong telt 633 leerlingen en vier vestigingen, verspreid over Koekelare.





De scholengroep uit Torhout telt straks dertien basis- en tien secundaire scholen.





Verder zijn er ook een internaat, kinderopvang en een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De scholen zijn gelegen in Torhout, Koekelare, Lichtervelde, Handzame, Zedelgem en Aartrijke. Dit schooljaar telde de scholengroep 7.087 leerlingen, waarvan 3.591 in het basisonderwijs. (BHT)