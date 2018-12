Schade in woning door brand in achterbouw Jelle Houwen

24 december 2018

15u16 0 Torhout In de Eugeen Van Oyestraat in het centrum van Torhout is maandagmiddag rond 14 uur een hevige brand uitgebroken in een halfopen woning.

Het vuur brak uit in achterbouw net toen de bewoners, een gezin met een tienerzoon, de woning hadden verlaten. Het vuur woedde onder het dak van die achterbouw en is wellicht ontstaan door een kortsluiting in de elektriciteit. Toen de brandweer van Torhout ter plaatse kwam sloegen al enkele vlammen door het dak en ging de brand gepaard met een hevige rookontwikkeling. Het vuur was relatief snel onder controle doordat de brandweer van twee kanten het vuur aanviel. Het aanpalende huis staat leeg en daar moest de brandweer een gat in het dak maken om bij de brand te kunnen. Door de brand is de woning wellicht tijdelijk onbewoonbaar, al staat het aan de bewoners vrij om daarover te beslissen. In de achterbouw is er veel roet- en waterschade in de keuken en de aanpalende badkamer. Elders in de woning is er vooral rookschade. Burgemeester Kristof Audenaert kwam ter plaatse en bood het gezin indien gewenst hulp van de stad aan.