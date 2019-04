Schaatser Henri Jaecques (93) overleden Bart Huysentruyt

04 april 2019

14u57 0 Torhout Schaatser Henri Jaecques is overleden. Hij werd 93 jaar.

Henri Jaecques is uit Alveringem afkomstig, maar woonde al jaren in Torhout. Hij werkte er eerst als bediende in veevoederbedrijf d’Aussy. Daarnaast was hij vooral een begenadigd schaatser, iets wat hij in zijn kindertijd al had geleerd. In 1975 richtte hij skeeler- en schaatsclub Katajrisu op. Het hoogtepunt uit zijn loopbaan was de deelname aan de Elfstedentocht op 4 januari 1997. Hij was op dat moment 51 jaar. Henri moest onderweg helaas de strijd staken, maar vertelde er nog tot zijn laatste levensjaren mooie verhalen over. Henri had drie kinderen: Jean, Joseph en Mirjam. Hij laat ook vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen na. Ook zijn echtgenote Suzy, met wie hij 68 jaar gehuwd was, moet hij achterlaten.