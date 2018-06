Rijd als een slak... Doe het voor deze kinderen 15 juni 2018

In de Zwevezelestraat in Torhout zijn de voorbije dagen speciale borden in het straatbeeld verschenen. Het zijn verkeerstekens in A4-formaat met kindertekeningen. Ze zijn opgehangen aan verkeersborden tussen de basisschool Ten Parke en kinderdagverblijf Kornuit. Op de borden staan tekeningen van een slak of schildpad. Er staat telkens een boodschap bij, zoals 'Niet te snel = goed in je vel' of Ho! Niet zo snel'. De tekeningen zijn een samenwerking tussen kinderen van de crèche en de school. "Er wordt nog altijd veel te snel gereden in de drukke Zwevezelestraat", klinkt het. "Deze borden kunnen misschien voor wat meer respect bij de chauffeurs zorgen." (BHT)