Rijbewijzen kwijt 02u36 0

In de Karel de Ghelderelaan in Torhout heeft de politie zaterdagnacht om 0.45 uur een wagen tegengehouden. De 25-jarige bestuurder uit Torhout legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 6 uren ingetrokken. In de Mandelstraat heeft de politie zaterdagnacht even voor 2 uur een 61-jarige Torhoutenaar langs de kant gezet. De automobilist blies positief. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. (SDVO)