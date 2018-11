Rijbewijs kwijt na positieve ademtest en toch weer de baan op 26 november 2018

De lokale politie heeft zaterdagavond en -nacht verschillende bestuurders gecontroleerd in Torhout. Op de Roeselaarseweg werden tussen 22.30 en 3.30 uur vijf bestuurders betrapt die onder invloed reden van alcohol. Een 20-jarige man uit Middelkerke testte dan weer positief op drugs. Bij het zien van de controle probeerde hij nog om te keren, maar hij werd toch aan de kant gezet.





Een 52-jarige Torhoutenaar werd rond 23.30 uur aan een ademtest onderworpen en blies daarbij positief. Hij moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren, maar werd amper een halfuur later in de Slingerstraat weer betrapt terwijl hij aan het rijden was. Zijn wagen werd getakeld. Ook in de Sint-Jozefstraat en Vredelaan reden twee vrouwen onder invloed. De ene zwalpte over de weg en de andere had een rood licht genegeerd. Ze moesten hun rijbewijs voor vijftien dagen afgeven. (SDVO)