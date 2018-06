Rijbewijs 15 dagen kwijt 04 juni 2018

In de Blekerijstraat in Torhout werd een 22-jarige man zaterdag betrapt terwijl hij onder invloed rondreed met zijn wagen. De ademtest die G.C. aflegde bleek hoog genoeg te zijn waarop de politie besliste om zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen in te houden. (JHM)