Rijbewijs 15 dagen kwijt 27 februari 2018

De politie heeft zondagnacht rond 3.30 uur een bestuurder gecontroleerd die te veel had gedronken en rondreed in de Tinnenburgstraat in Torhout. De 60-jarige R.V. uit Lichtervelde legde een positieve ademtest af, waarna zijn rijbewijs werd afgenomen voor 15 dagen. (JHM)