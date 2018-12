Primeur: eerste kerstmarkt in Hoedenmakersstraat Bart Huysentruyt

12 december 2018

12u21 0

Onder impuls van de uitbaters van Tea Room ‘t Pomphuys en de Bruine Kroeg is er op zaterdag 15 december van 10 tot 20 uur en op zondag 16 december van 11 tot 20 uur voor het eerst een kerstmarkt op en rond de Hoedenmakersstraat in Torhout. Meerdere standhouders bieden producten aan. Er zijn Duitse wijnen, streekbieren, Poperingse vlees- en kaasspecialiteiten, lokale delicatessen, geschenken zoals kaarsen en kerstversieringen en mode. Foodtrucks zorgen voor iets lekkers. In het kasteel Ravenhof is er het huis van de kerstman.