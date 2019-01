Postbode neemt café Foelard over Bart Huysentruyt

25 januari 2019

09u04 0 Torhout Jordy Buyse (29), een gewezen postbode uit Eernegem, is de nieuwe uitbater van café Foelard op de Markt in Torhout.

Jordy werkte zeven jaar voor de post: eerst voor nachtelijk postvervoer in Oostende, later als postbode in Eernegem. Hij is de jonge papa van Ferre (2,5) en Warre (6 maanden). Jordy baat het café uit, met de hulp van zijn vrouw Stephanie Boret (26). Beiden hebben horeca-ervaring opgedaan in de cafetaria Time Out van de sporthal in Eernegem, waar ze de voorbije maanden als ‘flexi-jobber’ een centje bijverdienden.

“We noemen het café Foelard 2.0, omdat we een aantal andere accenten zullen leggen", zegt Jordy. Hij neemt het over van Liesbet Hauspie en Liselore Willemyns. De ‘meisjes’, zoals ze door de stamgasten steevast werden genoemd, hebben het café met de jaarwissel verlaten. “De openingsuren zijn iets ruimer dan voorheen", zegt de nieuwe uitbater. “Het café zal op dinsdag en zondag gesloten zijn, maar voortaan elke dag vanaf 14 uur tot de laatste klant openblijven. En op de woensdagse marktdag al vanaf 7.30 uur. Ook zullen we wat nieuwe hapjes introduceren.”