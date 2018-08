Politie zoekt klant na steekpartij in bakkerij Devriendt 18 augustus 2018

De politie Kouter is op zoek naar een oudere man die op 9 augustus getuige was van de steekpartij in bakkerij Devriendt langs de Oostendestraat in Torhout. "Uit onderzoek blijkt nu dat er toch een klant aanwezig was. De oudere man heeft de feiten zien gebeuren. Hij is naar buiten gelopen en is daar in zijn wagen gestapt en weggereden", zegt woordvoerster Annemie Wittesaele. "We vragen dat deze getuige zich meldt bij de recherche van de politiezone Kouter op het nummer 050/23.18.70."





Een 27-jarige man van Libische origine stak op de middag verkoopster Mélissa Rogiers (34) neer voor de ogen van haar dochtertje. K.F., de vriend van het slachtoffer, zou onder invloed van drugs geweest zijn en bekende tijdens zijn verhoor de feiten. De precieze aanleiding voor de steekpartij herinnert hij zich naar eigen zeggen niet meer. De raadkamer in Brugge verlengde dinsdag zijn aanhouding met een maand. (SDVO)