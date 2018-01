Politie zoekt getuigen na vier inbraken 02u37 0 Torhout De lokale politie Kouter doet een oproep naar burgers die eventueel kunnen getuigen of iets verdachts opmerkten nadat dinsdagavond in 4 woningen in twee buurten in Torhout werd ingebroken.

Alle feiten deden zich voor tussen 17 en 20 uur in de Waterhoekweg en de Meibosstraat in Torhout. Bij drie woningen werd een raam aan de zijkant geforceerd en van een huis werd de achterdeur opengebroken. Omdat de feiten zich in woonwijken in Torhout afspeelden is de kans niet denkbeeldig dat bewoners iets verdachts hebben opgemerkt. De politie is op zoek naar burgers die een persoonsbeschrijving of een verdacht voertuig hebben gelokaliseerd. Bij de inbraken werd telkens de woning doorzocht en gingen de dieven aan de haal met geld en juwelen. Wie tips meent te hebben, neemt best contact op met de wijkpolitie. De politie geeft nog mee dat verdachte handelingen steeds gemeld kunnen worden bij 101, en dat het doorgeven van een nummerplaat of voertuig vaak cruciaal is. (JHM)