Politie op zoek naar eigenaar verdwaalde drone JHM

22 februari 2019

16u27 0

De politiezone Kouter is op zoek naar de eigenaar van een verdwaalde drone die deze week gevonden werd. Het zwarte tuig, met twee gele propellers, werd aangetroffen in een tuin in de Ruddervoordestraat in Torhout. De vinders brachten de drone binnen bij de politie die nu op zoek gaat naar de eigenaar. Wie zijn drone meent te herkennen kan contact opnemen met de politie.