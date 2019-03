Politie neemt ‘brommobiel’ van dronken 74-jarige in beslag JHM

12 maart 2019

De politie moest maandag rond middernacht de brommobiel van een 74-jarige man afnemen in de Vredelaan in Torhout. G.V. bleek er rond te rijden onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Aangezien hij geen rijbewijs nodig heeft voor zijn brommobiel kon de politie dat rijbewijs ook niet inhouden. Er werd daarop besloten om de brommobiel van de man voor 12 uren in te houden. Omdat de man bovendien dronken was werd hij ook opgesloten in de politiecel om te ontnuchteren.