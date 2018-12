Politie kondigt op drie plaatsen snelheidscontroles aan JHM

17 december 2018

De politiezone Kouter heeft bekend gemaakt dat het op drie plaatsen deze week een snelheidscontrole zal houden. Dat maakte ze bekend op haar Facebookpagina. Op dinsdag 18 december wordt gecontroleerd in de Engelstraat in Ichtegem. De dag daarop wordt op woensdag 19 december een snelheidscontrole gehouden in de Wijnendale-Stationsstraat in Torhout. En op donderdag 20 december wordt er gecontroleerd in de Provincieweg in Gistel. Daarnaast zijn er altijd onaangekondigde snelheidscontroles mogelijk.