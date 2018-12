Politie houdt 10 alcoholcontroles, man rijbewijs 6 uren kwijt JHM

04 december 2018

De politie Kouter hield zowel maandag in de namiddag als maandagnacht op drie plaatsen een alcoholcontrole in Torhout. In de namiddag werden 8 bestuurders gecontroleerd in de Ruddervoordestraat maar die bliezen allen safe. ‘s Nachts werd dan weer een 20-jarige man uit Harelbeke aan de kant gezet in de Sint-Jozefstraat. E.C. legde wél een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor 6 uren inleveren. Even later, rond 2.30 uur, werd nog een tiende bestuurder gecontroleerd in de Viaductstraat maar die legde een negatieve ademtest af.