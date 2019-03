Poging inbraak in café mislukt JHM

20 maart 2019

In de Fraeysstraat in Torhout probeerden dieven in de nacht van dinsdag op woensdag in te breken in een café. Dat werd woensdagochtend even voor 9 uur vastgesteld. Via een gemeenschappelijke gang van een appartement praamden de daders de deur open van een drankhok. Aan de andere kant van het drankhok werd geprobeerd om de deur van het café open te breken. Die poging mislukte en er werd niets gestolen.