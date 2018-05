Poging diefstal in truck 24 mei 2018

In de Steenveldstraat in Torhout hebben dieven gisterochtend geprobeerd om een diefstal te plegen in een geparkeerde vrachtwagen. Ze braken de achterdeur open maar er werd niets gestolen. Daarna braken ze ook de dop van de mazouttank nog open maar omdat de truck uitgerust is met een speciaal vulsysteem kon er geen mazout gestolen worden.





(JHM)