Pluimveeslachterij Lammens krijgt vergunning terug: 175 banen gered Problemen met salmonella voorbij, maandag komen al eerste duizenden kippen toe Jelle Houwen

25 januari 2019

16u42 0 Torhout Pluimveeslachterij Lammens in de Wijnendale-Stationsstraat in Torhout kan maandag, na zes weken stilliggen, heropenen. Het Federaal Voedselagentschap besliste deze namiddag om 16 uur dat het bedrijf de snij- en slachtvergunning terugkrijgt. De banen van 175 arbeiders en toekomst van evenveel gezinnen zijn daarmee gered. “Lammens 2.0 zit klaar in de startblokken”, zegt directeur Koen Goossens.

De donkere wolken die nu al maanden boven het 85 jaar oude bedrijf samengepakt waren, lijken nu voor een groot stuk verdwenen. Halfweg december trok federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) de snij- en slachtvergunning en de vergunning voor bereidingen in. Aanleiding waren terugroepacties van het Federaal Voedselagentschap (FAVV), omdat er stalen van met salmonella besmet kippenvlees bleven binnenkomen.

Carrefour, Colruyt en Renmans

Het probleem raakte maar niet onder controle, ondanks verwoede pogingen van het bedrijf om zelfs het kleinste hoekje te reinigen. Zes weken lag de slachterij daardoor volledig stil. 175 banen stonden op de helling. Maar dankzij de inzet van het bedrijf, directeur Koen Goossens en het bijgewerkte aanpassingsplan, dat voorgelegd werd aan het FAVV, kreeg Lammens vrijdagmiddag zijn vergunning voor snij- en slachten terug. “Er valt een pak van onze schouders”, zegt Koen Goossens. “Heel wat gezinnen waren afhankelijk van het voortbestaan van het bedrijf, maar het is voor hen dat we bleven knokken. En nu hebben we groen licht gekregen voor een Lammens 2.0.”

Zowat alle werknemers kunnen maandag hervatten. “We herbeginnen nu met snijden en slachten van kippen. Maandag komen al de eerste duizenden kippen toe. En op termijn kunnen we eventueel opnieuw kijken voor bereidingen van kippenvlees. Dat beslissen we later.” Het bedrijf levert aan drie afnemers kippenvlees: Carrefour, Colruyt en Renmans. Carrefour is de eerste die opnieuw bevoorraad wordt. Colruyt plant nog een interne audit en herneemt daarna ook.

Er valt een pak van onze schouders. Heel wat gezinnen waren afhankelijk van het voortbestaan van het bedrijf Koen Goossens

Schulden kwijtgescholden

De problemen met het besmette voedsel zijn intussen van de baan. “We voerden donderdag nog een laatste dieptereiniging uit in het bedrijf en op dat gebied is alles kraaknet. We wisten overigens ook niet waar de eerdere besmettingen vandaan kwamen. We hadden al meermaals een gas verspreid dat alle bacteriën moest doden, maar toch bleven de besmettingen komen. Hopelijk is dat nu definitief voorbij”, zegt Koen Goossens.

Behalve die kwestie verkeerde het bedrijf ook al meer dan een jaar in zwaar weer door een schuldenberg. Die bedroeg maar liefst 15 miljoen euro op een omzet van 45 miljoen. Maar ook hier is er positief nieuws. “65 procent van onze schuldenberg is door de rechtbank kwijtgescholden”, vervolgt Goossens. “De overige 35 procent willen we op 5 jaar afbetalen met een verwachte positieve marge. Daar geloven we echt sterk in. Ons herstructureringsplan (waarbij 80 tijdelijke banen verdwenen en ook enkele producten geschrapt werden, red.) werd aanvaard en 86 procent van de schuldeisers geloofde erin.”