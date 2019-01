Pluimveeslachterij krijgt vergunning niet terug, maar directeur hoopt toch op doorstart “We blijven vechten voor de 175 gezinnen die leven van het bedrijf” Jelle Houwen

05 januari 2019

15u54 0 Torhout De donkere wolken die zich al maanden boven pluimveeslachterij Lammes uit Torhout samenpakken, worden steeds dreigender. Halfweg december werd de vergunning van het bedrijf ingetrokken en de Raad van State veegde het beroep vrijdag van tafel. “Onverwacht, want we pakken onze problemen écht wel aan. We blijven vechten voor de 175 gezinnen die leven van het bedrijf. En we hebben goeie hoop op een doorstart”, zegt directeur Koen Goossens.

Het 85 jaar oude bedrijf langs de Wijnendale-Stationsstraat zit al langer in de hoek waar de klappen vallen. Het bedrijf torst een schuldenberg van 15 miljoen euro op een omzet van 45 miljoen. Het kreeg echter wel bescherming tegen schuldeisers en liefst 86 procent van die schuldeisers geloofde ook in het herstructureringsplan. Daarvoor werd ook directeur Koen Goossens aangetrokken. Er werd besloten om enkele producten te schrappen en 80 tijdelijke werkkrachten werden ontslagen. Het geloof in de redding van het bedrijf was groot, maar sinds enkele maanden kampt Lammens met een nieuw probleem dat ondanks zware inspanningen maar niet onder controle raakt: bij verschillende stalen werd de afgelopen maanden sporen van besmetting met salmonella gevonden. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) riep daardoor begin november in amper één week tijd verschillende producten terug bij de drie afnemers van Lammens: Colruyt, Carrefour en Renmans. Sindsdien hield het FAVV het bedrijf nauwlettend in de gaten, maar bleven maar besmette stalen binnen komen. Daarop trok federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) op 21 december twee van de drie vergunningen van Lammens in. En de Raad van State bevestigde dit nu.

800.000 euro geïnvesteerd

“Concreet gaat het om de vergunningen voor slachten en de vergunning voor de bereidingen. Onze groothandelsvergunning is er wel nog, maar zonder die eerste twee is die eigenlijk dood papier”, zegt Koen Goossens. “Concreet betekent dit dat er al twee weken geen dieren meer geslacht worden en er geen activiteit meer is. De 160 arbeiders die er werken zijn daardoor momenteel technisch werkloos. We moeten open kaart spelen: dit is desastreus. Maar we blijven strijdvaardig. De afgelopen maanden investeerden we liefst 800.000 euro in het bedrijf, ondanks onze schuldenberg en mét goedkeuring. We deden werkelijk alles wat we konden om het probleem het hoofd te bieden. Alle ruimtes en alle materiaal worden steevast grondig en zelfs dubbel ontsmet. We vernevelden zelfs een dodelijk gas in de ruimtes en machines die écht elke bacterie zouden moeten doden. En we werkten samen met een professor van de universiteit van Gent. En toch wordt bij 1 staal op de 20 nog een besmetting vastgesteld. Dit is voor ons onverklaarbaar. Stilaan zouden we buiten ons normaal denkpatroon moeten stappen en misschien zelfs kwaad opzet vermoeden. Maar zover willen we nog niet gaan, al spitten we wel alles volledig uit.”

We blijven strijdvaardig. De afgelopen maanden investeerden we liefst 800.000 euro in het bedrijf, ondanks onze schuldenberg en mét goedkeuring. We deden werkelijk alles wat we konden om dit probleem het hoofd te bieden Koen Goossens

Verantwoordelijk voor 175 gezinnen

De toekomst voor het bedrijf oogt erg onzeker. Het diende op 24 december al preventief een aanvraag in voor een nieuwe snij- en slachtvergunning. “De afdeling voor de bereidingen zullen we niet meer opstarten”, vervolgt Goossens. “Ten laatste op 23 januari moet het FAVV een beslissing nemen over onze nieuwe aanvraag. Als we onze vergunning dan terugkrijgen, willen ze zo snel mogelijk een doorstart nemen. We geloven er ook in, want volgens mij hebben we echt aangetoond dat we er álles aan doen om besmettingen te voorkomen. Ik geloof er rotsvast in dat Lammens opnieuw kan uitgroeien tot een positief verhaal. Ik voel ook de steun en het geloof van onze partners. En uiteindelijk dragen wij nu als directie ook de verantwoordelijk voor 175 gezinnen die leven van een tewerkstelling bij Lammens. Daarvoor willen we blijven vechten.” Tot de beslissing op 23 januari ligt het bedrijf sowieso nog stil.