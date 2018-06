Pluimveebedrijf Lammens zit in slechte papieren 20 juni 2018

Het pluimveebedrijf Lammens in Wijnendale heeft bescherming gevraagd tegen zijn schuldeisers. Lammens verkeert in zwaar weer. In 2017 boekte het bedrijf een verlies van twee miljoen euro en dit jaar zitten we al na vijf maanden aan 1,2 miljoen euro verlies. "Het eerste wat we moesten doen, is tachtig tijdelijke banen schrappen", zegt Koen Goossens, die het bedrijf wil redden. "We moeten snoeien om weer te kunnen groeien. We hebben enkele producten in ons gamma geschrapt en in samenspraak met onze drie strategische afnemers, Colruyt, Carrefour en Renmans, zetten we meer in op bulk." Het bedrijf draait een jaarlijkse omzet van 55 miljoen euro. De 160 vaste medewerkers hoeven volgens de leiding niet te vrezen voor hun job. "Dat is zeker niet aan de orde." (DBEW/BHT)