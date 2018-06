Peuter (2) na autocrash: "Papa, doe een helm aan" 27 juni 2018

Twee jongetjes van 1 en 2,5 jaar moeten bekomen van de schrik na een auto-ongeval in de Hugo Verriestlaan in Torhout. Luke en Lewis zaten zondag achteraan in de BMW van papa Jochen Vandendriessche (34) en mama Griet Verlinde (28). Een Roemeense man uit Roeselare reed er plots in het midden van de rijweg en knalde op de auto van Jochen. "Het chassis van de BMW en deel van de zijkant zijn zwaar geraakt. De auto is één jaar oud en perte totale", zucht Jochen. De Roemeen reed onder invloed en speelde zijn rijbewijs 15 dagen kwijt. De eerste zorg van Jochen en Griet ging meteen uit naar de twee jongens op de achterbank. "Ze huilden hard", zeggen ze. "Maar ze waren gelukkig oké en snel gekalmeerd. Vooral onze oudste, Lewis, is erg onder de indruk. Hij weet dat de auto 'boem' deed en nu 'kapot' is. Maar hij zit vooral in met zijn papa: hij wil niet meer dat zijn vader nog vertrekt met de auto vooraleer hij een helm opzet", glimlacht Jochen. (JHM)