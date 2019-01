Personeelsdirecteur stad Torhout geeft werknemers opzettelijk te veel loon: drie maanden geschorst Jelle Houwen

29 januari 2019

17u23 0 Torhout De personeelsdirecteur van stad Torhout is sinds twee weken op non-actief gezet, nadat ontdekt werd dat de man gesjoemeld had.

D., die verantwoordelijk is voor 400 personeelsleden van de stad en ongeveer 15 jaar dienst heeft, heeft drie personeelsleden bewust wat te veel betaald. “De man gaf die personeelsleden een te hoge inschaling van hun wettelijke barema, waardoor ze dus te veel loon opstreken”, legt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier uit. “Enkele maanden geleden kwamen we uit op de onregelmatigheden en hebben we met verscheidene werknemers en met D. een gesprek gehad. Daaruit bleek dat het niet om een vergissing ging. Op dat moment hebben we dus zelf een onderzoek gevoerd en daarvan hebben we een lijvig rapport opgesteld. De feiten werden vorige week voorgelegd aan de OCMW-raad, waarna unaniem beslist werd om de man te schorsen. Die sanctie komt overeen met de gepleegde feiten.”

Die schorsing is intussen ingegaan en zal drie maanden lopen. Het gaat om een definitieve sanctie: de man wordt daarna niet ontslagen. In welke hoedanigheid hij dan weer aan de slag kan, is vooralsnog onduidelijk.

Volgens burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) heeft de stad al het nodige gedaan. “Ook Audit Vlaanderen, het controlerend orgaan van de overheid, is op de hoogte gesteld van de feiten. Wij wachten nog af of zij nog een procedure opstarten”, aldus de burgemeester.