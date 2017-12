Paul Dieryckx trekt sp.a-lijst 02u23 0

Paul Dieryckx (61) zal in oktober van volgend jaar de sp.a-lijst in Torhout trekken. Dieryckx is al veertig jaar actief in de lokale politiek en zetelt ook al meerdere jaren in de gemeenteraad. De tweede plaats op de lijst is voor de 29-jarige Ine Debruyne. De meest opvallende naam op de voorlopige lijst is die van Nick Mouton (40). Hij was tussen 2006 en 2012 schepen in de gemeente Lovendegem en werkte zeven jaar voor de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement. Mouton woont al een paar jaar in Torhout en wil daar nu ook in de politiek stappen. Lijstduwer wordt Martine Vanwalleghem (56).





Sp.a zit in Torhout al jaren in de oppositie, en hoopt de CD&V-heerschappij volgend jaar toch te breken. "Hard werken aan een progressief veiligheidsbeleid met politie in de buurt en een klantvriendelijk bestuur dat dicht bij de mensen staat: dat zijn voor ons de kernpunten", aldus Dieryckx. (BHT)