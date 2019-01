PAUL DIERYCKX "Op de verkiezingsdag stond mijn hoofd er niet naar" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Bart Huysentruyt

04 januari 2019

08u53 0 Torhout Na 36 jaar maken de socialisten weer deel uit van het stadsbestuur in Torhout. Voor ouderdomsdeken en schepen Paul Dieryckx (63) is dat een bekroning van zijn politieke carrière. Dat geluk kreeg echter een zwart randje na het plotse overlijden van zijn vrouw Mia. "Ik kan nu beter het onderscheid maken tussen wat belangrijk is en wat niet."

De coalitie tussen CD&V en sp.a in Torhout was eigenlijk niet nodig. CD&V haalde bij de verkiezingen in oktober, onder aanvoering van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, 14 van de 27 zetels binnen. Maar de partij leverde een zetel in en vond één zetel op overschot net te weinig. Daarom wierp Crevits op de verkiezingsavond al een lijntje uit naar sp.a. Met drie zetels zijn de socialisten de kleinste van de drie overige partijen in Torhout. "We hebben die avond een uurtje gepraat over een mogelijke samenwerking", zegt toenmalig lijsttrekker Paul Dieryckx. "Maar CD&V gaf aan dat ze ook met de andere partijen zou spreken."

Eisen

Maar een paar dagen later werd de samenwerking beklonken. Volgens geruchten eisten N-VA en Groen meer schepenzetels dan het ene zitje waar sp.a om vroeg. Toch heeft Dieryckx niet het gevoel dat hij en zijn partij tekort zijn gedaan. "Het is een eerlijke deal. Vergeet niet dat CD&V strikt genomen geen coalitiepartner nodig had. Dan moet je niet hoog van de toren blazen. We hadden dan ook niets meer te eisen dan die ene schepenzetel."

Laatbloeier

Voor Dieryckx, die vier jaar schepen wordt van onder andere Wonen, Sociale Zaken en Personeel, was het alleszins de kers op de politieke taart. Hij kocht al een lidkaart van de Jongsocialisten op zijn achttiende. "Bij mijn eerste verkiezingen in 1976 mochten we met Carlos Daled nog de socialistische burgemeester leveren, met een anticoalitie tegen CD&V. Achteraf bekeken was dat geen goede zet. Nadien hebben we nooit meer deel uitgemaakt van het schepencollege. Dat is lang."

Dieryckx was lang OCMW-raadslid en haalde daar veel voldoening uit. Pas vier jaar geleden trad hij toe tot de gemeenteraad. "Ik ben op politiek vlak een laatbloeier, maar vroeger had ik er ook te weinig tijd voor. Ik werkte vroeger in de autosector en zat vaak in het buitenland."

Zijn bevoegdheden vindt hij uitdagingen. "Het zijn thema's die onze partij belangrijk vindt. Ik hoop wat te kunnen realiseren op vlak van sociale woningen, waar we een achterstand moeten inhalen. Verder moeten we ook de toenemende armoede in onze stad aanpakken. Mensen met problemen weten vaak nog de weg niet, terwijl ze soms recht hebben op meer steun dan ze denken."

Echtgenote

Dieryckx zegt het met vastberadenheid. Voor de 63-jarige autoliefhebber is politiek de voorbije maanden een houvast gebleken. Totaal onverwacht moest hij in november zijn echtgenote Mia Plovier afgeven. Ze werd amper 60 jaar. "Mia voelde zich eind juni al een tijdje niet goed. Een paar weken later kreeg ze de diagnose: leukemie. Het was meteen serieus. Fifty-fifty, sprak de dokter haar kansen uit. Na drie chemobehandelingen waren de resultaten spectaculair goed. Ik herinner me die woorden van de dokter nog. Maar hij zei er ook bij: het is geen garantie."

Een paar behandelingen later ging het plots snel bergaf. "Op de verkiezingsdag stond mijn hoofd eigenlijk helemaal niet naar die kiesstrijd. Het ging niet goed met Mia... Een paar weken later is ze overleden."

Dieryckx heeft veel steun aan zijn dochter Brenda en aan zijn hondje Kastaar. "De beste therapie voor mij is bezig blijven. Tuurlijk is sterven op 60 jaar veel te vroeg. Mia moet een kwart van haar leven missen. Ik ben er nog en de wereld draait door, maar ik heb geen grote plannen meer."

Dubbel gevoel

Het bezorgde hem de hele verkiezingscampagne een dubbel gevoel. "Van zodra we de diagnose kenden, heb ik besloten geen huisbezoeken te doen. Alles moest wijken voor Mia. De partij heeft me daarin goed opgevangen. Ik ging uit beleefdheid nog wel eens naar een bijeenkomst, maar nooit langer dan een half uur. Ik had wel iets belangrijkers aan mijn hoofd."

Of de dood van Mia hem veranderd heeft? "Op zich ben ik niet veranderd. Ook op politiek vlak denk ik dat het weinig impact heeft gehad. Maar misschien maak ik nu sneller het onderscheid tussen wat echt belangrijk is en wat niet."