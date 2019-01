Paarden in veiligheid na brand in stallen JHM

21 januari 2019

Bij een brand in een paardenstal in Torhout konden de paarden gelukkig tijdig in veiligheid gebracht worden. Het vuur ontstond zondagmiddag kort na de middag in de stallen langs de Kortemarkstraat. Een kortsluiting in de elektriciteitskast ligt aan de oorzaak van de brand. Die brand werd gelukkig tijdig opgemerkt door de zoon des huizes. Hij kon het vuur blussen en de dieren in veiligheid brengen. Er is weinig schade in de stallen maar er was wel sprake van een flinke rookontwikkeling.