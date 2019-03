Orange Shop vlak voor sluitingstijd overvallen: daders maken heleboel smartphones buit Jelle Houwen & Mathias Mariën

26 maart 2019

20u01 0 Torhout De telecomwinkel Orange Shop in de Oostendestraat in Torhout is dinsdag vlak voor sluitingstijd overvallen. De daders stalen voor duizenden euro aan smartphones.

Vier mannen zouden rond 18.20 uur, tien minuten voor sluitingstijd, de winkel zijn binnengegaan. Op dat moment was er alleen nog een verkoper in de winkel en waren er geen klanten. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht, maar volgens de eerste info zouden de vier de verkoper in een hoek hebben ingesloten. De verkoper werd verplicht hen door te laten naar de stockageruimte achteraan de winkel. In nauwelijks enkele minuten doorzochten de overvallers daar heel wat dozen en richtten ze een grote wanorde aan. De buit is nog niet duidelijk, maar de overvallers zouden aan de haal gegaan zijn met heel wat dure smartphones. De buit bedraagt ettelijke duizenden euro.

De overvallers hadden ook haast, want toen ze de benen namen, lieten ze nog twee doosjes met een smartphone vallen. In de ruimte naast de winkel ligt nog een jas. Het is niet duidelijk of die van de daders is. Er zou ook geen gevecht hebben plaatsgevonden. De politie werd opgeroepen en hield meteen een buurtonderzoek in de straat.

Kuurne

De Orange Shop in de Oostendestraat maakt deel uit van de keten Tiger Experience, die gevestigd is in Kuurne. Daar kregen ze op 23 november vorig jaar ’s nachts al te rekenen met een ramkraak. In amper 2,5 minuten tijd werd daar toen ook voor tienduizenden euro’s aan elektronica gestolen. Op camerabeelden daar was te zien dat vier mannen de ramkraak pleegden.