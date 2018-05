Opening Amazoneplein 26 mei 2018

Het vernieuwde Amazoneplein in de wijk Torhout-Oost wordt morgen feestelijk geopend tijdens Feest in't Groen. Er werd negen maanden gewerkt aan het plein. Er verschenen waterbuffers, avonturenpaden en een klein amfitheater. Van 14 tot 18 uur is er tal van animatie. Zo komt een imker langs, zijn er optredens, wordt er uitleg gegeven over tuinieren en is er kinderanimatie. Er zijn ook tal van standjes voor een hapje en een drankje. Er is ook straattheater. (JHM)