Op strooptocht in Colruyt, want "weken alleen chips gegeten" 14 februari 2018

Een 50-jarige vrouw en haar 34-jarige schoondochter uit Torhout riskeren een celstraf met voorwaarden,omdat ze samen tien keer op strooptocht gingen in de Colruyt van Torhout en Roeselare. "We zaten financieel aan de grond en konden niet anders. We hebben zelfs letterlijk enkele weken alleen op chips overleefd, omdat we geen geld hadden om eten te kopen." En dus stalen Sophie V. en Anja M. dan maar voedingswaren in de Colruyt, naast heel wat sigaretten. Op 15 mei vorig jaar werden ze betrapt en alle andere diefstallen konden aan hen gelinkt worden door camerabeelden. Omdat M. morfinepleisters heeft, doordat ze afkickt van de drugs, is ze naar eigen zeggen vergeetachtig en herinnert ze zich de feiten niet meer. Beide vrouwen vroegen een nieuwe kans van de rechter. Vonnis op 6 maart. (JHM)