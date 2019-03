Oostendestraat even dicht na zware botsing JHM

15 maart 2019

18u53 0

De drukke Oostendestraat in Torhout werd vrijdagochtend om 6.30 uur even helemaal afgesloten na een zware botsing. De 31-jarige T.B. uit Diksmuide reed er met zijn lichte vrachtauto richting Oostende toen hij om onduidelijke redens afweek van zijn rijbaan net op het moment dat de 55-jarige L.G. uit de tegenovergestelde richting kwam met zijn personenwagen. Er volgde een aanrijding waarbij beide mannen gewond raakten en naar het ziekenhuis moesten. Door de klap was er veel schade en moesten beide wagens getakeld worden. De rijbaan werd even volledig afgesloten en de brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan vrij te maken.