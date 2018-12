Oostendestraat even afgesloten door medische evacuatie JHM

18 december 2018

De Oostendestraat in Torhout was dinsdagmiddag even afgesloten voor het verkeer door een interventie van de brandweer. Rond 16.30 uur kwam er een oproep binnen van een persoon die onwel was geworden op een hoger gelegen verdieping van het flatgebouw, aan de overkant van de Sint-Rembertlaan. De brandweer kwam ter plaatse om de patiënt te evacueren met de ladderwagen, een ziekenwagen stond klaar om de patiënt daarna naar het ziekenhuis te brengen vlakbij. Er was even verkeershinder door de interventie.