Oostendestraat bleef dicht door chapewerken 14 november 2018

De drukke Oostendestraat in het centrum van Torhout was gisteren een dag lang afgesloten door werken. Er werden in een woning chapewerken uitgevoerd, maar daarbij moest de chapewagen op de baan staan, waardoor er geen doorgaand verkeer meer kon zijn. Daarom werd de Oostendestraat afgesloten tussen de Nieuwstraat en Fraeysstraat. Er was een omleiding waarbij verkeer dat van de Markt komt, sowieso moest omrijden via de Fraeysstraat. Het verkeer richting Markt moest rechts afslaan naar de Nieuwstraat en zo omrijden tot de Markt. (JHM)