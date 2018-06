Oostendestraat 1,5 uur dicht na rook bij kinesist 09 juni 2018

02u50 0

De Oostendestraat in Torhout was gisteravond anderhalf uur lang versperd na een brand bij kinesist Marc Depuydt.





Even voor 18 uur merkte de buurman, uitbater van eethuis De Verleyding, rook die opsteeg van de achterkant. Hij ging kijken, maar zag dat er niemand thuis was. De brandweer kwam ter plaatse en die moest de garagepoort, de enige toegang tot de woning, opensnijden om binnen te raken. Eenmaal binnen bleek een vergeten pot op het vuur de rook te hebben veroorzaakt. Er brak gelukkig geen brand uit. De brandweer verluchtte de woning en hoefde geen water te gebruiken. De woonst blijft daardoor bewoonbaar. Enkel het gat in de garagepoort moest gedicht worden. Tijdens de bluswerken werd de Oostendestraat plaatselijk volledig afgesloten. Het verkeer moest omrijden. (JHM)