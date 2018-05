Ook inbraak in school naast kindercrèche 30 mei 2018

Er blijkt niet alleen ingebroken in kinderdagverblijf Het Berenhof in de Revinzestraat in Torhout maandagochtend, maar ook in de voormalige school vlak ernaast. Ook daar werd een draairaam geforceerd aan de achterzijde van het gebouw. De daders doorzochten de keuken, maar het is niet duidelijk of er iets gestolen werd. In Het Berenhof gingen ze aan de haal met 340 euro uit een geldkoffertje. (JHM)