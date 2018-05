Onweer vergalt Feest in't Groen (een beetje) JELLE HOUWEN

27 mei 2018

18u51 0

Honderden buurtbewoners hebben deze middag het vernieuwde Amazoneplein in de wijk Torhout-Oost geopend tijdens Feest in't Groen. Er was spektakel voor jong en oud maar helaas vergalde een hevig onweer rond 15 uur de festiviteiten even. Op een bepaald ogenblik kwam het water met bakken uit de lucht en trokken heel wat mensen huiswaarts. Vooral voor de kinderen was het een waar feest. De grote bellenblazers hadden veel succes, en kinderen konden marshmallows roosteren boven een barbecue. Er stonden ook heel wat infostandjes die een groen karakter hadden. Zoals uitleg voor tuinieren en bijenimkers. Aan het vernieuwde Amazoneplein werd 9 maanden gewerkt. Het grote drassige veld van 8.000 vierkante meter maakte plaats voor avonturenpaden, een amfitheatertje, verkleind voetbalveld en peuterspeeltuin en waterbekkens met terras. De kostprijs bedroeg 55.000 euro. Tegen het plein komt ook kritiek, van bewoners en de oppositie. Zij vinden vooral de niet afgeschermde waterpartijen erg gevaarlijk voor kinderen.