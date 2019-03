Onverzekerde wagen getakeld na aanrijding JHM

15 maart 2019

Een 30-jarige man uit Torhout had donderdagavond pech na een verkeersongeval in de Kortemarkstraat in Torhout. Even voor 18 uur kwam T.C. er in aanrijding met de wagen van de 31-jarige N.V. uit Torhout. Bij het ongeval raakte niemand gewond maar de politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Daarbij merkten ze op dat de wagen van T.C. niet verzekerd werd waarna de auto getakeld werd.