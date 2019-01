Onverwachte meevaller: Torhout krijgt 50.000 euro voor nieuw landschapspark Bart Huysentruyt

16u47 0 Torhout Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege geeft de stad Torhout 50.000 euro voor de realisatie van een nieuw landschapsproject in de Noordlaan. Torhout is de provinciale laureaat van de wedstrijd Natuur in je Buurt.

Het gaat daarbij om vernieuwende, creatieve groenprojecten bij openbare besturen die zorgen voor meer of beter groen dicht bij mensen die leven in een verstedelijkte en bebouwde omgeving. Torhout zal met de subsidie het Landschapspark Noordlaan ontwikkelen. Daar komt een groene zone, tegenover het Sint-Rembertziekenhuis, waarin jong en oud, op adem kunnen komen. Met een natuurlijke waterbuffer, vogelobservatietoren, speelzone met fitness-toestellen, volkstuinen, een mountainbikeparcours en wandel- en fietspaden zal het Landschapspark een oase aan recreatie en ontspanning bieden. De realisatie is voorzien voor dit jaar. Of de campus bejaardenzorg, die oorspronkelijk ook voorzien was op deze site, nog doorgaat, is niet bekend. Het blijft windstil in dat dossier.