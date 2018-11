Onrust bij Infrax blijft duren 16 november 2018

De onrust bij distributienetbeheerder Infrax West in Torhout blijft aanhouden. Gisteren werd de staking hervat en ook vandaag zal er vermoedelijk nog gestaakt worden. De vakbond is niet te spreken over de financiële gevolgen van de fusie met Eandis tot Fluvius voor de werknemers van Infrax. De directie wil van de hervorming namelijk gebruikmaken om te besparen op de personeelsstatuten. Vorige week woensdag brak al een spontane staking uit bij het bedrijf. De helft van de 340 werknemers legde toen het werk neer. De dagen nadien blokkeerde de vakbond elke toegang tot het gebouw. (MMB)