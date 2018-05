Ongeval met drie wagens 04 mei 2018

In de Oostendestraat in Torhout is het gisterenochtend even voor 11 uur tot een ongeval gekomen waarbij drie wagens betrokken waren.





De 85-jarige W.V. uit Torhout stond met zijn wagen stil aan het kruispunt van de Hillestraat toen hij plots in de flank werd aangereden door de wagen van de 70-jarige L.S. uit Roeselare, die in de Oostendestraat richting Torhout reed. Door die aanrijding werd de wagen van W.V. weggeslingerd en kwam zo in botsing met de auto van de 45-jarige I.C. uit Torhout, die vanuit de Makeveldstraat kwam. Er raakte niemand gewond bij het ongeval, maar er was wel behoorlijk wat stoffelijke schade. (JHM)