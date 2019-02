Ondernemers gezocht voor derde Santeboetiek Bart Huysentruyt

25 februari 2019

13u40 0 Torhout De stad Torhout zoekt gemotiveerde ondernemers om zich kandidaat te stellen voor Santeboetiek. Net als de voorbije twee jaar kunnen zij een pop-up pand bemannen in de stad.

In de zomer van 2017 en 2018 gingen al verschillende creatieve ondernemers aan de slag in Torhout. Dat was toen telkens in het kasteel Ravenhof. Vorig jaar werd ook de tuin van Huis d’Aussy bij het project betrokken. Dit jaar is het in eerste instantie opnieuw bedoeld voor het kasteel Ravenhof. Mogelijk komen er ook andere locaties bij. Wie interesse heeft, stuurt een kort businessplan en bijhorende motivatie met een duidelijke omschrijving naar economie@torhout.be. Inschrijven kan tot en met 1 april.