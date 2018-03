Onderhoud voor Meibosstraat 29 maart 2018

De landelijke weg Meibosstraat krijgt een nieuwe toplaag. De toestand van de weg is al een tijdje slecht door het vele verkeer. "Waar woningen staan, wordt een nieuwe afwateringsgoot voorzien, in het landelijk deel met grasbermen komt een platte betonnen kantsteen", zegt schepen van Openbare Werken Eddy De Ketelaere (CD&V). De werken starten in het najaar en kosten in totaal bijna 200.000 euro. (BHT)