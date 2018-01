Onder invloed van drugs 23 januari 2018

02u38 0

In de 's Gravenwinkelstraat in Torhout heeft de politie zondagmiddag de 22-jarige M.H. uit Lichtervelde betrapt. Hij reed in zijn auto terwijl hij onder invloed was van drugs. Er werd een dokter opgevorderd om een bloedproef af te nemen. Die bleek positief te zijn, waarna het rijbewijs van M.H. voor 15 dagen werd ingetrokken. (JHM)