Omheining aangereden 12 februari 2018

In de Aartrijkestraat in Torhout heeft een bestuurder gisterochtend de controle over het stuur verloren en de omheining van een woning aangereden. Enkele betonpalen en draad werden omvergereden. De bestuurder pleegde nadien vluchtmisdrijf. (JHM)